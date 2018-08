Polizeipräsidium Ludwigsburg / Gem. Sachsenheim, K1642, ...

Gem. Sachsenheim, K1642, Kirbachhof: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg - Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 1642, zwischen Häfnerhaslach und dem Kirbachhof, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 22-jähriger Lenker eines Peugeot Cabrio befuhr die Kreisstraße von Häfnerhaslach in Richtung Ochsenbach. Vor der Einfahrt zum dortigen Kirbachhof überholte der Fahrer des Peugeot einen vorausfahrenden Mercedes Geländewagen. Während des Überholvorgangs geriet der Peugeot auf den unbefestigten Seitenstreifen, kam hierbei ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes kam es hierbei nicht. Bei dem Unfall wurden der 22-jährige Fahrer sowie ein 30-jähriger Mitfahrer, welcher aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die 30-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die K1642 war für die Zeit der Unfallaufnahme von 21:00 Uhr bis Mitternacht nicht befahrbar. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Zur Unfallaufnahme waren eine Streife des Polizeireviers Vaihingen / Enz sowie eine Streife der Verkehrspolizeidirektion vor Ort.

