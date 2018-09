Polizeipräsidium Ludwigsburg / Gemarkung Gerlingen: Schwerer ...

Gemarkung Gerlingen: Schwerer Motorradunfall im Glemstal

Ludwigsburg - Am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr wollte ein 56-jähriger VW-Fahrer von einem Parkplatz im Glemstal nach links auf die L 1187 Richtung Leonberg einfahren. Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Motorradfahrer von Leonberg in Richtung Stuttgart. Der erste Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß durch ein Lenkmanöver verhindern. Ein direkt folgender 22-jähriger Yamaha-Fahrer konnte dem VW-Golf nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Der Yamaha-Fahrer zog sich aufgrund des Sturzes schwere Verletzungen am Bein zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 22.000 Euro. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 1187 zwischen Stuttgart-Büsnau und Leonberg, Höhe Krummbachtal, bis 19:30 Uhr voll gesperrt.

