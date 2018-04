Polizeipräsidium Ludwigsburg / Gemarkung Sindelfingen: ...

Gemarkung Sindelfingen: Umgestürzter Lkw-Anhänger - lange Sperrung der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart

Ludwigsburg - Nach einem Unfall am Samstagvormittag, gegen 11.05 Uhr, auf der Autobahn A81 vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost musste die Strecke in Fahrtrichtung Stuttgart für ungefähr achteinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf zwischenzeitlich zehn Kilometer. Auf der Gegenfahrbahn staute sich der Verkehr wegen Schaulustiger auf etwa fünf Kilometer. Ein mit Metallschrott beladener Lkw eines 38-Jährigen kippte aufgrund bislang unbekannter Ursache um und verlor Teile seiner Ladung, die sich auf beiden Fahrstreifen sowie dem Seitenstreifen verteilte. Die fein säuberliche Reinigung der Fahrbahn von den ca. 15 Tonnen scharfkantigem Metall, welche bis 19.30 Uhr dauerte, wurde von der Feuerwehr, dem THW und der Autobahnmeisterei vorgenommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Lkw-Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An einem BMW einer 29-Jährigen, welcher von umherfliegenden Metallteilen getroffen wurde, entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war über die Dauer der Unfallaufnahme mit mehreren Streifen im Einsatz. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst versorgte im Stau stehende Verkehrsteilnehmer bei den warmen Temperaturen Wetter mit Getränken.

