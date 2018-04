Polizeipräsidium Ludwigsburg / Gemeinsame Pressemitteilung des ...

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Stadt Kornwestheim Kornwestheim: Mensch bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

Ludwigsburg - Beim Brand eines Wohngebäudes in der Bebelstraße kam am Donnerstagnachmittag eine Person, die noch nicht identifiziert ist, ums Leben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und hat sich über das hölzerne Treppenhaus vermutlich schnell in die Wohnungen und bis zum Dach ausgebreitet. Anwohner verständigten gegen 15:45 Uhr die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen drang bereits starker Rauch heraus. Kurz darauf stand es in Vollbrand. Von den fünf dort gemeldeten Bewohnern konnten sich zwei Frauen noch selbst ins Freie retten, ein weiterer Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause.

Zurzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Es ist aktuell einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Aus diesem Grund ist auch die Suche nach weiteren Personen im Gebäude noch nicht abgeschlossen und werden sich die polizeilichen Ermittlungen nach der Ursache des Feuers bis auf weiteres verzögern. Angaben zum entstandenen Sachschaden sind derzeit ebenfalls noch nicht möglich.

Das Feuer griff zudem auch auf den Dachbereich eines Nachbargebäudes über, das durch das Löschwasser vorübergehend nicht mehr bewohnbar sein wird. Alle Personen der angrenzenden Häuser wurden aus ihren Wohnungen gebeten und an einem eigens eingerichteten Betreuungsabschnitt in einer sozialen Einrichtung am Jakob-Sigle-Platz durch etwa 30 Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Der Leitende Notarzt Dr. Stefan Weiß war ebenfalls vor Ort. An dem Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute aus Kornwestheim, Ludwigsburg und Remseck am Neckar unter der Leitung des Kreisbrandmeisters Andy Dorroch beteiligt sowie 14 Polizisten, die unter anderem Straßensperrungen einrichteten. Ein Polizeihubschrauber fertigte aus der Luft Übersichtsaufnahmen.

Die Stadtverwaltung Kornwestheim wird sich um die Unterbringung der Menschen kümmern, die nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren können und nicht privat unterkommen. Die Kornwestheimer Oberbürgermeistern Ursula Keck machte sich am Brandort ein Bild des Geschehens. "Ich möchte den Angehörigen und Betroffenen mein tief empfundenes Mitgefühl aussprechen", sagte sie. "Wir werden Ihnen in dieser schweren Situation helfen und beistehen. Allen Einsatzkräften vor Ort gilt unser großer Dank - allen voran den Feuerwehren aus Kornwestheim, Ludwigsburg, Remseck - den Polizeibeamten und den Rettungsdiensten."

Es wird nachberichtet.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/