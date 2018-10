Polizeipräsidium Ludwigsburg / Gerlingen: Frontalzusammenstoß ...

Gerlingen: Frontalzusammenstoß beim Wenden

Ludwigsburg - Zwei Schwerverletzte und etwa 45.000 Euro Sachschaden forderte am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der L 1180 auf der Gerlinger Schillerhöhe. Der 68-jährige Fahrer eines Porsche war gegen 16:10 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und versuchte auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei erfasste er auf der Gegenfahrspur den Opel eines 40-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Opel nach rechts abgewiesen und rutschte mehrere Meter eine Böschung hinunter. Beide Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren 17 Wehrleute der Feuerwehr Gerlingen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten ist die Landesstraße derzeit noch in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei örtlich umgeleitet.

