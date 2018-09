Polizeipräsidium Ludwigsburg / Großbottwar: Peugeot prallt auf ...

Großbottwar: Peugeot prallt auf Gespann und auf Anhänger

Ludwigsburg - Am Sonntag wurden Anwohner nach einem lauten Knall im Gewerbegebiet in der Kreuzstraße gegen 21.57 Uhr auf einen Peugeot aufmerksam. Der 43-jährige Fahrer befuhr kurz zuvor die Kreuzstraße in Richtung Oberstenfeld. Dort fuhr dieser zunächst auf ein geparktes Gespann auf. Dabei wurde der Anhänger losgerissen und etwa vierzig Meter schräg über die Fahrbahn geschoben. Der 43-Jährige setzte seine Fahrt jedoch mit Vollgas fort. Achtzig Meter weiter kollidierte er schließlich mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Der Peugeot war so verkeilt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Peugeot und das Zugfahrzeug des Gespanns, ein Opel, waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

