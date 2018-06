Polizeipräsidium Ludwigsburg / Hemmingen: Fahrzeug mehrfach ...

Hemmingen: Fahrzeug mehrfach überschlagen

Ludwigsburg - Ein 26-jähriger Lenker eines Mitsubishi befuhr am Samstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, die Landesstraße 1136 von Schöckingen in Richtung Heimerdingen. In einer Linkskurve streifte das rechte Vorderrad die Schutzleitplanke, wodurch der Pkw ausgehoben wurde und sich mehrfach überschlug. Letztendlich kam der Pkw nach 40 Metern auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 26-Jährige konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Als Unfallursache wird eine nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/