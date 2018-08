Polizeipräsidium Ludwigsburg / Hemmingen - Kraftomnibus prallt ...

Hemmingen - Kraftomnibus prallt gegen ein Wohnhaus

Ludwigsburg - Am Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Lenker eines Kraftomnibusses von der Heimerdinger Straße auf der abknickenden Vorfahrtsstraße auf die Hauptstraße Richtung Hochdorf ein. Nach Angaben des Fahrers musste er einer Katze ausweichen, kam deshalb nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte gegen ein Hauseck eines Wohnhauses. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Haus wurde nicht unerheblich beschädigt, die Feuerwehr Hemmingen musste die Stabilität des Hauses durch Anbringen von Stützen gewährleisten und war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Der entstandene Sachschaden am Haus und am Kraftomnibus beläuft sich nach erster Einschätzung auf 172.000 Euro. Der KOM wurde zum Unfallzeitpunkt überführt, es befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Zur Unfallzeit hielten sich zwei Bewohner im Haus auf, sie mussten nicht evakuiert werden. Zur Überprüfung der Standsicherheit des Hauses wurde ein Statiker hinzugerufen, Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Die Bergung des Busses dauert noch an.

