Polizeipräsidium Ludwigsburg / Herrenberg: Dachziegel stürzen ...

Herrenberg: Dachziegel stürzen auf Fahrzeug und Graffiti gesprüht

Ludwigsburg - Herrenberg: Dachziegel stürzen auf Fahrzeug

Aus bislang ungeklärter Ursache rutschten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Froschgasse in Herrenberg mehrere Dachziegel eines baufällig wirkenden sowie leerstehenden Gebäudes ab und fielen auf ein neben dem Gebäude geparktes Fahrzeug. Da ein Abrutschen weiterer Dachziegel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg verständigt, die mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften anrückte. Die Wehrleute räumten durch den Dachrutsch beschädigte sowie weitere auf dem Dach locker erscheinende Ziegel ab. Zudem wurde das Gebäude durch die Feuerwehr weitestgehend abgesperrt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann momentan noch nicht beziffert werden.

Herrenberg: Mehrere Wände mit Graffiti besprüht

Ein bislang unbekannter Täter besprühte zwischen Mittwoch 16.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr sowohl in der Hindenburgstraße als auch in der Horber Straße in Herrenberg mehrere Wände einer Unterführung und zweier Geschäfte mit blauer und schwarzer Farbe. Der Gesamtsachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel.07032/2708-0, sucht nach Zeugen.

