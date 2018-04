Polizeipräsidium Ludwigsburg / Herrenberg: Entlaufenes Rind ...

Herrenberg: Entlaufenes Rind erschossen

Ludwigsburg - Am Samstag um 10:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass im Bereich des Herrenberger Stadtteils Mönchberg zwei Rinder entlaufen seien. Diese hielten sich in gefährlicher Weise im Bereich der Bundesstraße 296 und nahe der Autobahn 81 auf, weshalb durch das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg für beide Straßen Verkehrswarnmeldungen im Rundfunk veranlasst wurden. Zeitweise bis zu fünf Streifen des örtlichen Polizeireviers und der Verkehrspolizei wurden eingesetzt, um die Straßen abzusichern und das Einfangen der Tiere zu unterstützen. Während eines der Rinder nach kurzer Zeit durch private Verantwortliche eingefangen werden konnte, flüchtete ein einjähriges weibliches Rind ins Gelände und geriet zunächst außer Sichtweite. Eigentümer und weitere Privatleute sowie Polizeistreifen begaben sich auf die Suche. Kurz nach 12:30 Uhr erschien das Rind dann östlich der Kernstadt von Herrenberg und hielt sich dort zeitweise auch in einem Wohngebiet auf. Ein Einfangen war auf Grund aggressiver Verhaltensmuster des Tiers nicht möglich. Es konnte ein Tierarzt hinzugezogen werden, der über ein Blasrohr mit Betäubungspfeilen verfügt. Vorsorglich war auch bereits ein Jäger mit einem für Großtiere geeigneten Gewehr vor Ort. Mehrere Versuche, das Rind aus der Ferne zu betäuben, schlugen fehl. Da auf Grund seines Verhaltens zu befürchten war, dass das Rind auf umliegende Landstraßen oder erneut in Wohnsiedlungen läuft und dort zu einer Gefahr für Fahrzeuginsassen und Fußgänger wird, wurde es am Nachmittag im Auftrag der Polizei durch den Jäger mit einem gezielten Schuss getötet.

