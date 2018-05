Polizeipräsidium Ludwigsburg / Herrenberg: Sachbeschädigung auf ...

Herrenberg: Sachbeschädigung auf Kindergartenspielplatz

Ludwigsburg - Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Freitag 16:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr auf einem Kindergartenspielplatz in der Cottbuser Straße in Herrenberg ihr Unwesen. Sie kletterten vermutlich über einen Zaun und gelangten so auf das Areal. Auf dem Spielplatz beschädigten sie anschließend ein kleines Fußballtor und ein Sonnensegel. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, zu melden.

