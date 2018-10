Polizeipräsidium Ludwigsburg / Holzgerlingen: Großbrand am ...

Holzgerlingen: Großbrand am Schaichhof

Ludwigsburg - Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr gingen mehrere Meldungen bei Polizei und Feuerwehr ein, dass im Bereich des Golfplatzes Schaichhof an der B464 ein großes Feuer zu sehen ist. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten schließlich fest, dass ein Lagergebäude des Golfclubs bereits komplett in Flammen stand. Das Haus, in welchem mehrere Golfcaddys gelagert waren, konnte nicht mehr gerettet werden. Es brannte trotz sofortigen Einschreitens der Feuerwehr komplett aus und stürzte ein. Jedoch konnte ein Übergreifen des Feuers auf unmittelbar benachbarte Gebäude, unter anderem die dortige Gaststätte, erfolgreich verhindert werden. Personen kamen glücklicherweise keine zu Schaden. Der finanzielle Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden, dieser dürfte sich jedoch im siebenstelligen Bereich bewegen. Die Ursache des Brandes ist bislang noch ungeklärt. Während des Löscheinsatzes musste die angrenzende B464 und die Arthur-Hecker-Straße in Weil im Schönbuch für mehrere Stunden gesperrt werden. Insgesamt waren von Seiten der Feuerwehr 23 Fahrzeuge und 180 Einsatzkräfte vor Ort, zusätzlich der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und 33 Einsatzkräften des Ortsverbandes. Außerdem waren die Polizei mit sieben Streifenbesatzungen und das THW mit zwei weiteren Fahrzeugen eingesetzt.

