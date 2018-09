Polizeipräsidium Ludwigsburg / Jettingen-Oberjettingen: Polizei ...

Jettingen-Oberjettingen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ludwigsburg - Nachdem es am frühen Samstag- und Sonntagmorgen in der Rötestraße und in der Nagolder Straße in Oberjettingen zu zwei Bränden kam, ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung gegen einen noch unbekannten Täter. Am Samstag gegen 05.30 Uhr entdeckten zwei Zeitungsausträger einen Brand in der Rötestraße. In einem Unterstand aus Holz, der direkt an eine Scheune angebaut ist, brannten zwei Fensterläden, die dort gelagert wurden. Die Zeugen reagierten rasch und trugen die Läden auf den benachbarten Gehweg, wo das Feuer von selbst erlosch. Anschließend informierten sie die Besitzer des Grundstücks, die wiederum die Polizei verständigten. Der Sachschaden blieb glücklicherweise gering. Knapp 24 Stunden später, am Sonntag gegen 04.50 Uhr, stellten Anwohner der Nagolder Straße eine brennende Scheune fest. Sie klingelten die anwesenden Bewohner wach und begannen gemeinsam mit den ersten Löschmaßnahmen, bis die alarmierte Feuerwehr übernahm. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zunächst vor der Scheune zum Verkauf bereit gelegtes gebündeltes Stroh für Kleintiere zu brennen begann. Anschließend fingen ein daneben aufgestellter Warenautomat und auch die Scheune Feuer. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Bereits am 17. August war im Bereich der Scheune in der Rötestraße gegen 03.50 Uhr ein kleinerer Brand festgestellt worden. Die Ursache konnte nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen, da mutmaßlich ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden besteht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031/13-00 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

