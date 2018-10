Polizeipräsidium Ludwigsburg / Körperverletzung auf der BAB 81 - ...

Körperverletzung auf der BAB 81 - Gem. Ehningen, Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Nufringen

Ludwigsburg - BAB 81 - Gem. Ehningen: Im Stau aneinander geraten

Mit einem ungehobelten Zeitgenossen bekam es ein 28-Jähriger am Montagnachmittag zu tun. Der junge Mann war gegen 16:50 Uhr in einem Mercedes in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Wegen eines Verkehrsstaus kurz nach der Anschlussstelle Ehningen bildete er eine Rettungsgasse und stand teilweise mit dem Auto auf dem Standstreifen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes C-Klasse mit Böblinger Zulassung wollte ihn auf dem Standstreifen passieren. Der Fahrer und seine Beifahrerin stiegen aus dem Auto aus und gingen auf den 28-Jährigen zu. Laut seinen Schilderungen kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Fremde seinem Kontrahenten durch das geöffnete Fenster einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der Angreifer wurde als 30-jähriger Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und ganz kurze Haare oder eine Glatze haben. Er trug einen langen Bart. Seine Begleiterin ist zwischen 25 und 30 Jahren alt und hat langes, schwarzes Haar. Das Polizeirevier Herrenberg bittet unter Tel. 07032/2708-0 um Zeugenhinweise.

BAB 81 - Gem. Nufringen: Auffahrunfall

Einen Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag, der sich zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg ereignete. Ein 61-Jähriger war gegen 15:40 Uhr in einem Citroen im stockenden Verkehr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Vermutlich weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasst hatte, krachte ein 46-Jähriger, der am Steuer eines Fiat saß, dem Citroen ins Heck. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

