Polizeipräsidium Ludwigsburg / Körperverletzung in Marbach am ...

Körperverletzung in Marbach am Neckar, Verkehrsunfall in Marbach am Neckar und Steinheim an der Murr

Ludwigsburg - Marbach am Neckar: Im Straßenverkehr attackiert

Einer verbalen Attacke zweier bislang unbekannter Männer war eine 27-Jährige am Montagabend in der Kelterstraße ausgesetzt. Einer der Fremden soll der Frau gegenüber auch tätlich geworden sein. Die 27-Jährige war kurz vor 19:30 Uhr in einem Ford auf der Kelterstraße in Rielingshausen unterwegs. Ihren Angaben zufolge kam aus der Einmündung zur Mozartstraße von links ein BMW und nahm ihr die Vorfahrt. Sie musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und hupte. Der Fahrer des BMW hielt kurz darauf an. Zwei Männer stiegen aus dem Auto aus und gingen auf sie zu. Sie wurde angeschrien und beleidigt. Damit nicht genug, versetzte einer der Fremden ihr zudem einen Schlag ins Gesicht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Marbach am Neckar: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Nach einem Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer am Montag gegen 16:45 Uhr in der Hauptstraße hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er kam aus der Max-Planck-Straße und bog nach rechts in die Hauptstraße ein. Dabei nahm er vermutlich einem 17-Jährigen die Vorfahrt, der dort auf einem Roller unterwegs war, so dass es zur Kollision kam. Der Autofahrer dürfte einen schwarzen Kombi oder SUV gefahren und durch den Unfall eine Beschädigung an der Fahrertür haben. Der am Roller angerichtete Sachschaden wurde mit 150 Euro beziffert. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, sich zu melden.

Steinheim an der Murr: Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Donnerstag zwischen 15:45 und 17:30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen Renault. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der August-Scholl-Straße und wurde an der hinteren, linken Fahrzeugseite beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0.

