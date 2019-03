Polizeipräsidium Ludwigsburg / Körperverletzung, Sexualdelikt ...

Körperverletzung, Sexualdelikt und Sachbeschädigung in Leonberg

Ludwigsburg - Leonberg, Eltingen: Vorfälle in einem Einkaufszentrum

Gleich mit mehreren Vorfällen wurden Beamte des Polizeireviers Leonberg am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße konfrontiert. Kurz nach 14:00 Uhr waren zwei befreundete Jugendliche im Alter von 16 Jahren in Streit geraten. Einer von ihnen hatte wohl gegenüber eines Dritten eine unbedachte Äußerung gemacht, worauf der andere ihm einen leichten Schlag gegen den Kopf verpasste. Er wurde nicht verletzt. Die Beteiligten der Auseinandersetzung konnten in der Feuergasse angetroffen und der Sachverhalt geklärt werden.

Gegen 16:30 Uhr soll dann eine Elfjährige unsittlich berührt worden sein. Ein Fremder habe ihr im Vorbeigehen ans Gesäß gefasst. Der Mann sei etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe eine stämmige Statur und graues Haar. Er war schwarz gekleidet und trug graue Schuhe. Eine sofortige Suche führte nicht zur Ergreifung des Verdächtigen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Böblingen nimmt unter Tel. 07031/13-00 Hinweise entgegen.

Leonberg: Auto zerkratzt

Ein kurz geparkter Skoda wurde am Freitag in der Neuköllner Straße von einem Unbekannten beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Auto stand ordnungsgemäß zwischen 14:15 und 14:25 Uhr auf Höhe eines Einkaufszentrums, wenige Meter vor der Einmündung der Leonberger Straße. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte vermutlich im Vorbeigehen die gesamte rechte Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

