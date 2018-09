Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korntal-Münchingen (Bundesstraße ...

Korntal-Münchingen (Bundesstraße 10 Höhe Parkplatz Kaiserstein): Auffahrunfälle mit Folgen

Ludwigsburg - Am Samstag ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen an der Enz auf Höhe des Parkplatzes Kaiserstein. Dort hatte zunächst ein Pkw verlangsamt, um nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Nachfolgend fuhr allerdings ein 29-jähriger Lenker eines Opels auf den BMW einer 34-Jährigen auf, der hinter dem Abbiegenden verkehrsbedingt wartete. Anschließend fuhr noch ein 28-jähriger Fahrer eines VWs auf den Opel des 29-Jährigen auf. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Opel und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 13.000 Euro.

