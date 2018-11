Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korntal-Münchingen: Eier fliegen ...

Korntal-Münchingen: Eier fliegen bis in die Wohnung

Ludwigsburg - Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand am Mittwoch in der Thomas-Mann-Straße in Münchingen. Vermutlich wollten Jugendliche einen Halloween-Streich spielen und warfen Eier. Diese flogen jedoch durch eine geöffnete Terrassentür bis in die frisch renovierte Wohnung und verschmutzten den Fußboden und die Couch. Darüber hinaus wurden auch die Hauswand sowie der Boden der Terrasse befleckt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/