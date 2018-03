Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korntal-Münchingen: Wohnhaus ...

Korntal-Münchingen: Wohnhaus abgebrannt

Ludwigsburg - Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich einer Heizungsanlage kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Wohnhausbrand in der Marin-Luther-Straße in Korntal. Gegen 03.30 Uhr vernahmen die beiden 94 und 76 Jahre alten Bewohnerinnen laute Knallgeräusche und entdeckten im weiteren Verlauf ein Feuer. Die Frauen begaben sich sofort nach draußen. Nachbarn alarmierten schließlich Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 55 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus. Das nahezu vollständig aus Holz bestehende Gebäude brannte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 350.000 Euro geschätzt. Gegen 08.25 Uhr kam es zu keiner Rauchentwicklung mehr. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/