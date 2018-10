Polizeipräsidium Ludwigsburg / Kornwestheim: nach Unfall ...

Kornwestheim: nach Unfall Geschädigter gesucht; Marbach am Neckar: Schaufensterscheiben beschädigt

Ludwigsburg - Kornwestheim: nach Unfall Geschädigter gesucht

Am Donnerstag ereignete sich gegen 09.40 Uhr in der Lange Straße in Kornwestheim ein Unfall. Eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin, die in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war, touchierte einen roten PKW, der am Straßenrand stand. Die junge Frau wendete bei der nächsten, sich bietenden Gelegenheit und alarmierte sofort die Polizei. Doch als sie zurück zur Unfallstelle kam, war der rote PKW nicht mehr da. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet den Besitzer des roten PKW sich zu melden.

Marbach am Neckar: Schaufensterscheiben beschädigt

In der Nacht zum Freitag trieben noch unbekannte Täter in der Wildermuthstraße in Marbach am Neckar ihr Unwesen. Vier Schaufensterscheiben eines Einkaufsmarktes wurden beschädigt. Eine Scheibe wies ein kreisrundes, mehrere Millimeter großes Loch auf. Drei weitere Scheiben wurden ebenfalls beschädigt. Möglicherweise hatten die Täter auch hier versucht das Glas zu durchstoßen. Doch es war ihnen offensichtlich nicht gelungen. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/