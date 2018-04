Polizeipräsidium Ludwigsburg / Kornwestheim-Pattonville: ...

Kornwestheim-Pattonville: Tatverdächtiger nach Diebstählen aus Sporthalle ermittelt

Ludwigsburg - Wegen zweifachen Diebstahls aus einer Sporthalle in der John-F.-Kennedy-Allee muss sich ein 14-Jähriger verantworten, der am 19. April gegen 14:00 Uhr von Zeugen in einer dortigen Umkleidekabine beobachtet worden war. Nachdem er zunächst vorgegeben hatte nach einer Toilette zu suchen und später verschwand, wurde der Diebstahl von Kleidungsstücken und Schuhen zunächst nicht bemerkt. Noch am selben Abend entdeckte ein Zeuge das Diebesgut auf einer Verkaufsplattform im Internet und brachte die Polizei auf die Spur des 14-Jährigen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung im Elternhaus des Jugendlichen stellten die Ermittler nicht nur am 19. April gestohlene Gegenstände, sondern auch Diebesgut sicher, das am 14. März in derselben Sporthalle entwendet worden war.

