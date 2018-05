Polizeipräsidium Ludwigsburg / KOrnwestheim: Pedelec-Fahrer bei ...

KOrnwestheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt und Unfallflucht

Ludwigsburg - Kornwestheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem PKW-Lenker am Dienstag gegen 15.40 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, nach Zeugen. Ein 90 Jahre alter Pedelec-Fahrer war auf dem eingezeichneten Radweg in Richtung Stuttgart-Mühlhausen unterwegs, als ein 56-jähriger VW-Lenker einen Parkplatz an der Straße "Am Kimry-Platz" verlassen wollte. Mutmaßlich übersah der Autofahrer den Radler und nahm diesem die Vorfahrt. Dies führte zu einer Kollision, worauf der 90-Jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Kornwestheim: Unfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 14.55 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Leibnizstraße in Kornwestheim eine Unfallflucht verübte. Der Unbekannte touchierte vermutlich bei einem Ein - oder Ausparkmanöver einen Ford und machte sich anschließend davon. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/