Polizeipräsidium Ludwigsburg / Kornwestheim: Sachbeschädigung - ...

Auf bisher nicht geklärte Art und Weise verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen Freitag 16:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr Zutritt zu einem noch unbewohnten Neubau in der Werner-Heisenberg-Straße in Kornwestheim und drehte im Keller Ventile einer Heizungsanlage auf. In der Folge liefen etwa 22 Kubikmeter Wasser aus, wodurch der Keller geflutet wurde. Nach bisherigen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Freitag 16:30 Uhr und Montag 06:15 Uhr Zutritt zu einem Kindergarten in der Tammer Straße in Ludwigsburg-Eglosheim, indem er zunächst eine verschlossene Tür zum Objekt aufhebelte und sich anschließend in ein dortiges Büro begab. Dort brach er einen Schrank auf. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Sachschaden wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Telefon 07141/22150-0, entgegen.

