Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korrektur zu Brand an einer ...

Ludwigsburg - Am Dienstagabend kam es gegen 18:20 Uhr auf dem Dach einer Tankstelle in der Neckarstraße zu einer Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr Remseck, welche mit fünf Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz war, festgestellt werden, dass an einem Klimagerät auf dem Dach zu einem Kabelbrand gekommen war. Der Brand war nach kurzer Zeit gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

