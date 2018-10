Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korrektur zu Brand in ...

Korrektur zu Brand in Mehrfamilienhaus in Kornwestheim - Falscher Wochentag

Ludwigsburg - Zu einem Küchenbrand im Oberen Klingelbrunnen rückte die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim am Dienstag gegen 15.45 Uhr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung eine 26-jährige Bewohnerin ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte. Dadurch überhitzte sich der Topf und fing Feuer, so dass die Dunstabzugshaube beschädigt wurde. Als die Bewohnerin den brennenden Topf bemerkte, konnte diese durch Auflegen des Deckels den Brand löschen, jedoch hatte sich erheblicher Rauch entwickelt, weshalb die Fenster geöffnet wurden. Diese Rauchentwicklung wiederum bemerkte eine andere Hausbewohnerin, welche daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Zwei Hausbewohner wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

