Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korrektur zu Verkehrsunfall vom ...

Korrektur zu Verkehrsunfall vom 18.08.2018 in Gerlingen Gerlingen: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg - Gegen 17:55 Uhr kam es auf der Landesstraße 1180 zwischen der Schillerhöhe und Stuttgart-Botnang zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Landesstraße in Richtung Stuttgart. Nach Zeugenaussagen fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der zweispuren Richtungsfahrbahn und überholte hierbei einen Zeugen rechts. Als der 26 Jährige den VW einer 31 Jährigen, welche den rechten Fahrstreifen befuhr, links überholen wollte, touchierte er die linke Heckseite des VWs. Der VW wurde nach rechts in die Leitplanken abgewiesen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der VW und kam letztendlich auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die 31-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 26 Jährige steuerte nach dem Zusammenstoß seinen Pkw nach links und kam im weiteren Verlauf nach rechts ab, touchierte dort die Leitplanke und kam nach einigen Metern zum Stehen. Während der 26 Jährige leicht verletzte wurde, wurden seine Mitfahrer im Alter von 34 und 46 Jahren nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen und einem Rettungswagen vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenwagen zur Unfallaufnahme eingesetzt. Zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Zufahrt Schillerhöhe für rund zwei Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Es kam zu lediglich geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

