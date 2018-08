Polizeipräsidium Ludwigsburg / Korrektur zur Meldung von 16:32 ...

Korrektur zur Meldung von 16:32 Uhr: Böblingen / Sindelfingen: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg - Nachdem sich der Mercedes-Fahrer in Sindelfingen der bevorstehenden Kontrolle entzogen hatte, fuhr er auf der Böblinger Straße und anschließend auf der Sindelfinger Straße in Richtung Böblingen, nicht wie zunächst angegeben in Richtung Sindelfingen, davon. Die Fahrt endete letztendlich in Böblingen im Bereich Sperberweg / Panoramastraße.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen

