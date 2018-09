Polizeipräsidium Ludwigsburg / L 1140 / Gemarkung Remseck am ...

L 1140 / Gemarkung Remseck am Neckar: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen kam es am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der Landesstraße 1140, Gemarkung Remseck am Neckar, als die 55-jährige Lenkerin eines Pkw Opel mit Anhänger abbremste, um in die Straße Im Gaffert einzufahren. Ein hinter dem Gespann fahrender 55-jähriger Seat-Lenker konnte rechtzeitig anhalten. Der wiederum nachfolgende 35-jährige Fahrer eines VW fuhr jedoch auf den Seat auf, welcher in der Folge auf den Anhänger des Opel aufgeschoben wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeuglenker des Seats und des Opels leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der VW sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/