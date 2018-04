Polizeipräsidium Ludwigsburg / Leonberg: Einbruch in Bar; Weil ...

Leonberg: Einbruch in Bar; Weil der Stadt: Pedelecs gestohlen; Renningen: nach Verkehrsunfall geflüchtet

Ludwigsburg - Leonberg: Einbruch in Bar

Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte sich ein Einbrecher aus dem Staub, der zwischen Sonntag 06.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr in eine Bar in der Schlossstraße in Leonberg eingebrochen ist. Der noch unbekannte Täter hebelte eine Hintertür auf und betrat so das Lokal. Im Innern machte er sich an Geldspielautomaten zu schaffen, knackte diese und stahl das enthaltene Bargeld. Der Versuch, auch einen Zigarettenautomaten aufzubrechen,misslang. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Weil der Stadt: Pedelecs gestohlen

Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 18.45 Uhr und Montag 08.20 Uhr einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Badtorstraße in Weil der Stadt beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter brachen über die Eingangstür in das Geschäft ein und stahlen vier Pedelecs in fünfstelligem Wert sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Bei den Rädern handelt es sich um zwei schwarze Pedelecs der Firma Bergamont, sowie ein graues vom Hersteller Scott und ein weiteres in der Farbe silber von Morrison. Die Zweiräder dürften mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Renningen: nach Verkehrsunfall geflüchtet

Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/605-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag zwischen 05:00 Uhr und 08:45 Uhr auf der Überleitung von der Bundesstraße 464 auf die Bundesstraße 295 ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der aus Richtung Magstadt kam, wollte nach dem Kreisverkehr weiter auf die B 295 in Richtung Leonberg fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Bereich der Überleitung nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Verkehrsinsel und zwei Verkehrszeichen. Anschließend lenkte er wohl nach rechts und prallte in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, macht er sich anschließend aus dem Staub. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/