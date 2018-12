Polizeipräsidium Ludwigsburg / Leonberg: Einbrüche in ...

Leonberg: Einbrüche in Erdgeschosswohnungen; Weil der Stadt: Einbruch in Wohnungen

Ludwigsburg - Leonberg-Höfingen: Einbrüche in Erdgeschosswohnungen

Während des vergangenen Wochenendes trieb ein Einbrecher in Höfingen sein Unwesen. Vermutlich brach ein und derselbe, noch unbekannte Täter in zwei Erdgeschosswohnungen im Tonweg und der Otto-Hahn-Straße ein. Im Tonweg gelangte der Einbrecher über ein gekipptes Fenster in die Wohnung, die er anschließend durchsuchte. Möglicherweise entwendete er Schmuck und eine Jacke in vierstelligem Gesamtwert. Die Räume in der Otto-Hahn-Straße betrat der Täter über eine Terrassentür, die er zuvor aufhebelte. Obwohl er auch hier mehrere Zimmer durchwühlte, fiel ihm wohl nichts Stehlenswertes in die Hände, so dass er sich ohne Beute wieder aus dem Staub machte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich insgesamt auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Weil der Stadt: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag suchte ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 23.50 Uhr die Paul-Reusch-Straße in Weil der Stadt heim. Nachdem der Unbekannte zunächst versucht hatte ein Kellerfenster eines Wohnhauses aufzuhebeln und dies wohl misslungen war, schlug er das Fenster ein. So gelangte der Täter in das Haus, das er anschließend durchsuchte. Hierbei entdeckte er einen Computer, eine Smartphone sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Mit dieser Beute im Gesamtwert einer vierstelligen Summe machte er sich davon. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

