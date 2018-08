Polizeipräsidium Ludwigsburg / Leonberg-Eltingen: Zigaretten aus ...

Leonberg-Eltingen: Zigaretten aus Kiosk gestohlen

Ludwigsburg - Ein Karton voller Zigarettenstangen ist die Beute eines bislang unbekannten Diebs, der am Montag gegen 10:15 Uhr in einem Einkaufsmarktgebäude in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen zuschlug. Der Unbekannte füllte in einem Kiosk zunächst Lottoscheine aus. Während die Verkäuferin im weiteren Verlauf beschäftigt war, nutzte er die Gelegenheit und entwendete aus einem Lagerraum den Karton samt Inhalt. Unbemerkt hatte sich der Täter mit dem Diebesgut aus dem Staub gemacht und seine Lottoscheine zurückgelassen. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 28 Jahren handeln, der circa 180 cm groß ist und braune Augen sowie kurze braune Haare mit leichten Undercut hat. Der Mann mit rundlichem Kopf und hoher Stirn trug einen Dreitagesbart, hat ein gepflegtes Äußeres und wirkte recht freundlich. Nachdem die Verkäuferin das Fehlen des Kartons festgestellt hatte, alarmierte sie umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

