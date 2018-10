Polizeipräsidium Ludwigsburg / Leonberg: Schlägerei mit zwei ...

Leonberg: Schlägerei mit zwei verletzten Personen - Zeugenaufruf

Ludwigsburg - Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es Sonntagnacht gegen 04.25 Uhr in einer Bar in der Schlossstraße in Leonberg. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten vier Personen, darunter ein 23- und ein 24-Jähriger, in dem Lokal in einen Streit. Der Besitzer der Bar forderte die Vier hierauf auf, die Bar zu verlassen. Draußen setzte sich der Streit dann wohl weiter fort, wobei die zwei bislang unbekannten Täter begannen auf den 24-Jährigen einzuschlagen. Daraufhin wollte ihm der 23-Jähriger zu Hilfe kommen und die beiden Parteien voneinander trennen. Dieser wurde jedoch ebenfalls von den beiden Unbekannten durch mehrere Schläge verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 24 Jahre alter Begleiter erlitt leichte Verletzungen. Beide Täter sollen etwa 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Einer der Beiden hat eine kräftige, muskulöse Statur. Er trug einen Strohhut mit schwarzem Band. Der zweite Täter ist schlank. Er hat blondierte Haarspitzen. Seine Haare trug er zur Seite gekämmt. Die beiden Täter flohen nach der Tat in Richtung des Amtsgerichts. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/