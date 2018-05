Polizeipräsidium Ludwigsburg / Leonberg: Zeugen nach ...

Leonberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht; Ehningen: Schwerverletzte Rollerfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

Ludwigsburg - Leonberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Im Laufe des Freitags zwischen 06.45 Uhr und 14.15 Uhr wurde ein vor Gebäude 21 der Marienstraße geparkter grauer Opel Adam am hinteren linken Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall entstand vermutlich beim Wenden. Der Schaden am Opel beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/6050 in Verbindung zu setzen.

Ehningen: Schwerverletzte Rollerfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

Eine schwerverletzte Rollerfahrerin und 5.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in Ehningen. Ein 31-jähriger Fahrer eines Ford befuhr kurz vor 16.00 Uhr die Böblinger Straße von der Königstraße kommend in Richtung Schützenmahdenstraße. Um in eine Parklücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen, fuhr der 31-Jährige zum Wenden in eine Grundstückseinfahrt. Beim Einfahren übersah er eine entgegenkommende 26-jährige Lenkerin eines Kleinkraftrades. Die Rollerfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht mehr verhindern und prallte gegen das Heck des Pkw. Sie stürzte zu Boden, zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Fraktur und starke Prellungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Böblinger Straße halbseitig gesperrt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt mit vier Rettungskräften vor Ort.

