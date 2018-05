Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Auffahrunfall ...

Ludwigsburg: Auffahrunfall fordert Verletzten

Ludwigsburg - Ein Verletzter und Sachschaden von etwa 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in Ludwigsburg ereignete. Ein 65 Jahre alter Mercedes-Lenker war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Kornwestheim unterwegs. Am Ende einer Unterführung musste der 65-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 22-Jähriger erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Quad auf den Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurde das Quad nach rechts abgewiesen. Der Fahrer stürzte auf den Asphalt, zog sich Verletzungen zu und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der 65-Jährige nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, um sich nach dem Wohlbefinden des Quad-Lenkers zu erkundigen, machte sich sein Fahrzeug selbstständig und rollte rückwärts. Der Mercedes, an dem vermutlich die Handbremse nicht angezogen war, stieß in der Folge gegen einen stehenden Smart, an dessen Steuer ein 50-Jähriger saß. Das Quad war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/