Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Einbrecher auf der ...

Ludwigsburg: Einbrecher auf der "Karlshöhe Ludwigsburg"; Möglingen: Audi ohne Räder zurück gelassen

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Einbrecher auf der "Karlshöhe Ludwigsburg"

Zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr schlugen derzeit unbekannte Täter auf dem Gelände der "Karlshöhe Ludwigsburg" zu. Sie hebelten zunächst die Haupteingangstür auf, brachen in zwei Büros ein und die Spinde in der Mitarbeiterumkleide sowie weitere verschlossene Räume auf. Sie stahlen zwei Tresore, in denen sich Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags, Schlüssel und ein Navigationsgerät befanden. Des Weiteren hebelten vermutlich dieselben Täter ein Büro in einem anderen Gebäudeteil auf und verwüsteten das Zimmer. Die Unbekannten brachen verschlossene Schränke auf. Schubladen wurden durchwühlt. Verpackte Geschenke rissen die Täter ebenfalls auf und aßen die enthaltenen Schokoriegel. Anschließend machten sich die Einbrecher davon. Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141/281011, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Möglingen: Audi ohne Räder zurück gelassen

Felgen und Reifen im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten noch unbekannte Täter, die zwischen Dienstag 21.30 Uhr und Mittwoch 08.15 Uhr ihr Unwesen im Panoramaweg in Möglingen trieben. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang zu einer Tiefgarage und demontierten dann alle vier Räder eines geparkten Audi. Den Wagen bockten sie auf Backsteine auf und machten sich dann davon. Der Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

