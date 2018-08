Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Fußgängerampel ...

Ludwigsburg: Fußgängerampel beschädigt, Unbekannter bricht in Biergarten ein und Räder gestohlen; BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall im Baustellenbereich

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Fußgängerampel beschädigt

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr stellte ein Fußgänger an der Kreuzung Leonberger Straße und Solitudestraße in Ludwigsburg eine beschädigte Fußgängerampel fest. Mutmaßlich touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Ampel, als er von der Leonberger Straße nach rechts in die Solitudestraße abbog. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen LKW handeln, der die Leuchtzeichen touchierte, so dass diese aus ihrer Halterung gerissen wurden und schließlich nur noch an den Kabeln hingen. Bislang ist nicht bekannt, wann sich der Unfall ereignete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Unbekannter bricht in Biergarten ein

Ein noch unbekannter Täter brach vermutlich am Mittwochmittag, zwischen 11.40 Uhr und 12.00 Uhr, in einen Biergarten in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ein. Um sich Zugang zu verschaffen, hebelte der Unbekannte den Verschlag des Ausschankbereichs auf. Anschließend tippte er mutmaßlich auf der Registrierkasse herum, um so wohl ein Öffnen der Kassenschubladen zu veranlassen. Allerdings befand sich in der Kasse kein Bargeld. Hierauf öffnete der Einbrecher eine Packung Erdnüsse und machte sich dann davon. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Räder gestohlen

Eine böse Überraschung wartete am frühen Donnerstagmorgen auf den Besitzer eines Mercedes, der sein Fahrzeug am Mittwoch gegen 17.00 Uhr in der Strombergstraße im Ludwigsburger Westen abgestellt hatte. Als er gegen 04.30 Uhr zu seinem Wagen kam musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter den Mercedes durch Unterlegen von Steinen und Holz aufgebockt hatten. Anschließend demontierten sie alle vier Räder und stahlen sie. Der Wert der Alu-Felgen samt Reifen dürfte sich insgesamt auf etwa 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um Hinweise.

BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall im Baustellenbereich

Im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ereignete sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr ein Unfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn in Richtung Heilbronn wechseln. Mutmaßlich übersah er hierbei den 44-jährigen Sattelzuglenker und stieß gegen das Fahrzeug. Der Mercedes drehte sich im weiteren Verlauf vor den LKW und schleuderte nach links gegen die Baustellentrennwand, die hierdurch verschoben wurde. Da die Trennwand aufgrund dessen auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn hinein ragte, musste dieser gesperrt werden, bis die Autobahnmeisterei Ludwigsburg den Schaden gegen 16.15 Uhr behoben hatte. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 9.000 Euro belaufen.

