Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Gegen Ampelmast ...

Ludwigsburg: Gegen Ampelmast geprallt; Ludwigsburg: Bienenvolk gestohlen

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung hat ein 21-jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr an der Einmündung Stuttgarter Straße/Karlstraße die Kontrolle über seinen Opel verloren und ist gegen einen Ampelmast geprallt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Polizeibeamte stellten bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein.

Ludwigsburg: Bienenvolk gestohlen

Im Zeitraum von Samstag, 05. Mai bis Donnerstag, 10. Mai hat ein unbekannter Täter hinter einem Vereinsheim am Hungerberg eine volle Brutwabe im Wert von etwa 500 gestohlen und dafür eine leere Wabe zurückgelassen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um Hinweise.

