Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Infotafel in Brand ...

Ludwigsburg: Infotafel in Brand gesetzt

Ludwigsburg - Am Sonntagmorgen wurde gegen 07:35 Uhr eine Infotafel am Kulturzentrum auf dem Rathausplatz vermutlich mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Ludwigsburg, die mit einem Fahrzeug und drei Wehrleuten vor Ort war, gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fensterrahmen des Kulturzentrums in Mitleidenschaft gezogen, wobei eine Glasscheibe gesprungen ist. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Rufnummer 07141/18-5353 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/