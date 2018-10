Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Körperverletzung ...

Ludwigsburg: Körperverletzung nach Verkehrsunfall; Bietigheim-Bissingen: Widerstand nach familiärer Auseinandersetzung

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in der Aldinger Straße in Ludwigsburg kam es gegen 05:45 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Unfallbeteiligten und dem 32-jährigen Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens. Aus dem Streitgespräch entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf der 32-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Besenstiel eine Platzwunde am Kopf beibrachte, die anschließend im Krankenhaus versorgt werden musste.

Bietigheim-Bissingen: Widerstand nach familiärer Auseinandersetzung

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen endete am frühen Sonntagmorgen für einen 27-Jährigen eine häusliche Auseinandersetzung in Bietigheim. Zwischen ihm und seiner 21-Jährigen Bekannten war gegen 00:40 Uhr es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, aufgrund derer er von einer eingesetzten Polizeistreife einen Wohnungsverweis bekommen hatte. Diesem kam er jedoch nicht nach und leistete Widerstand, als er zwangsweise aus der Wohnung gebracht werden sollte. Er musste mit einer Handschließe gefesselt zum Polizeirevier gebracht werden, wo er auf richterliche Anordnung die restliche Nacht verbrachte.

