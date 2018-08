Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg-Neckarweihingen: ...

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Jugendliche mit gestohlenem Leergut auf Sackkarren unterwegs

Ludwigsburg - Der Polizeiposten Neckarweihingen, Tel. 07141/257017, sucht Zeugen, denen am Freitag gegen 08.00 Uhr zwei Jugendliche auffielen, die mit zwei Sackkarren beladen mit 14 Kisten Leergut durch Neckarweihingen marschierten. Das Leergut, bei dem es sich um PET-Wasserflaschen im Wert von über 50 Euro handelte, gaben die beiden dunkelhaarigen Jungen in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Weinbergblick" ab. Einer der beiden hatte eine Bauchtasche umgeschnallt. Nachdem sie das Geld entgegen genommen hatten, ließen sie die Sackkarren vor dem Einkaufsmarkt zurück. Die Kisten sowie die Sackkarren wurden in der Nacht zum Freitag vom Gelände eines Getränkehandels in der Buchnerstraße gestohlen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/