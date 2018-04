Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Rotlicht einer Ampel ...

Ludwigsburg: Rotlicht einer Ampel missachtet - Unfallgegner leicht verletzt

Ludwigsburg - Auf der Bundesstraße 27 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord ereignete sich am Sonntagnachmittag um 14:58 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem VW Golf die B 27 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Ludwigsburg, beschleunigte dann offenbar unerlaubter Weise vor einer bereits umschaltenden Ampel und passierte diese, als sie bereits Rot zeigte. Zugleich kam aus der Gegenrichtung, bei bereits grüner Ampel, ein 39-Jähriger mit seinem Skoda Octavia und wollte nach links auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem VW Golf und verletzte sich leicht, während der VW-Fahrer selbst unverletzt blieb. Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

