Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Unfallflucht in der ...

Ludwigsburg: Unfallflucht in der Ostholzallee

Ludwigsburg - Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, ermittelt derzeit gegen den noch unbekannten Fahrer eines silbernen Fahrzeugs, der am Freitag gegen 07.15 Uhr in der Osterholzallee in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte war stadteinwärts unterwegs, während eine 18-jährige VW-Lenkerin zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der Unbekannte soll sich mittig auf der Fahrbahn befunden haben und recht zügig gefahren sein, so dass die VW-Lenkerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies führte dazu, dass sie zunächst gegen einen geparkten Dacia prallte, von diesem abgelenkt wurde und dann gegen einen ebenfalls geparkten BMW stieß. Der VW und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

