Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Unfallflucht und ...

Ludwigsburg: Unfallflucht und Gefährdung von Fußgängern im Straßenverkehr; Vaihingen an der Enz: Brand

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr vermutlich beim Parken einen in der Bogenstraße in Ludwigsburg abgestellten Skoda. Der Unbekannte machte sich davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Ludwigsburg: Gefährdung von Fußgängern im Straßenverkehr

Bereits am Freitag, 19.Januar, kam es in der Hermann-Hagemeyer-Straße in Ludwigsburg zu einer äußert gefährlichen Situation an einem Zebrastreifen. Gegen 14.30 Uhr wollte eine bislang unbekannte Frau, die einen Kinderwagen schob, gemeinsam mit einem Kind die Straße überqueren. Ein Zeuge hielt aufgrund dessen vor dem Fußgängerüberweg an. Als sich die Frau und das Kind schon mittig auf der Straße vor dem Fahrzeug befanden, überholte ein VW das stehende Auto. Nur durch sofortiges Hupen konnte der Zeuge die Frau und das Kind auf die Gefahrensituation aufmerksam machen. Beide erschraken vermutlich, blieben jedoch stehen. Der VW-Fahrer setze seine Fahrt anschließend ohne jegliche Reaktion fort. Der VW-Lenker, ein 36 Jahre alter Mann, konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, die gefährdete Frau und das Kind sind weiterhin unbekannt. Zeugen und insbesondere die Frau werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz-Riet: Brand

Nicht ganz abgekühlte Aschereste in einer Mülltonne waren vermutlich die Ursache für einen Brand, der am Donnerstag kurz vor 15:00 Uhr in der Paracelsusstraße in Riet ausbrach. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz, die mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer zügig löschen. Zwei hinter einem Gebäude abgestellte Mülltonnen brannten komplett aus, eine weitere wurde angesengt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

