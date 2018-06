Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach ...

Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Unfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg - Eine schwerverletzte Person und 8.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Sonntagabend gegen 22.20 Uhr. Ein 70-jähriger Lenker eines VW befuhr die Brünner Straße und wollte nach links in die Friedrichstraße einbiegen. Nach Zeugenaussagen zeigte seine Lichtzeichenanlage "rot". Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und streifte dort 20 Meter am Bordstein entlang. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt prallte der Pkw an der Einmündung zum Erlenweg gegen einen Masten der Lichtzeichenanlage. Hierdurch überschlug sich der Pkw über seine Längsachse und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Lichtzeichenanlage an der gesamten Kreuzung fiel aus. Die technischen Dienste der Stadt Ludwigsburg kamen vor Ort und richteten eine neue Ersatzbeschilderung ein. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Die Polizei hatte insgesamt drei Streifen zur Unfallaufnahme eingesetzt. Die Verkehrspolizeidirektion Stuttgart-Vaihingen bittet Zeugen sich telefonisch unter der Telefonnummer 0711/6869-230 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/