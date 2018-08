Polizeipräsidium Ludwigsburg / Magstadt: Ergänzung zu Lkw ...

Magstadt: Ergänzung zu "Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken"

Ludwigsburg - Der Kühl-Lkw wurde um 15:05 Uhr geborgen und die Schafhauser Straße ist wieder befahrbar. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt war mit 15 Einsatzkräften am Unfallort. Die beschädigte Brücke wurde von einem Notfallmanager der Bahn und einem Statiker in Augenschein genommen. Der an der Brücke entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest, er wirkt sich jedoch nicht auf den Zugverkehr aus. Der Schaden am Lkw wurde auf etwa 15.000 Euro beziffert.

