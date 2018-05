Polizeipräsidium Ludwigsburg / Marbach am Neckar: Brand auf dem ...

Marbach am Neckar: Brand auf dem Außengelände einer Firma

Ludwigsburg - Am Freitag, gegen 00:25 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Firma, in der Straße Am alten Kraftwerk, zu einem Löscheinsatz, nachdem Anwohner einen Brand gemeldet hatten. Mehrere Holzpaletten mit ummantelten Kunststofffässern und zwei Metallcontainer hatten aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen kleinen leerstehenden Schuppen über. Weiterhin wurden durch das Feuer Holzdielen auf einem großen Verladekran beschädigt. Zu einem Gebäudebrand kam es nicht. Durch die Hitze des Feuers wurden jedoch an einer großen Lagerhalle zwei Tore aus Kunststoff beschädigt. Verletzt wurde niemand, es waren keine Personen vor Ort. Es entstand bislang ein Gesamtschaden von zirka 15.000 Euro. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge und 51 Mann der Feuerwehr Marbach, ein Fahrzeug vom Rettungsdienst sowie drei Streifenwagenbesatzungen der Polizei im Einsatz. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

