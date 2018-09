Polizeipräsidium Ludwigsburg / Marbach am Neckar: Herrenloser ...

Marbach am Neckar: Herrenloser Traktor verursacht hohen Sachschaden

Ludwigsburg - Am Donnerstag kam es gegen 16.54 Uhr zu einem Unfall, bei dem auch ein Gebäude der Weingärtnergenossenschaft Marbach beschädigt wurde. Der Fahrer eines Traktors der Marke Case stellte das Fahrzeug auf seinem Grundstück an der Affalterbacher Straße in Marbach am Neckar ab. Er wollte dort Personen auf seinem Grundstück zur Rede stellen, welche unberechtigt Äpfel einsammelten. Aus bisher ungeklärter Ursache machte sich das Fahrzeug mit rückwärtiger Bewegung und führerlos selbstständig. Der Traktor kollidierte zunächst mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug der Marke Porsche und beschädigte dieses an der Front. Der Traktor setzte seine Fahrt weiter führerlos fort und kollidierte im Verlauf mit einem anderen Traktor der Marke Deutz. Dieser befand sich auf dem Gelände der Weingärtnergenossenschaft, um dort Weintrauben abzuliefern. Der Traktor Deutz wurde durch die Wucht des Aufpralls schließlich gegen die Außenwand eines Gebäudes der Weingärtnergenossenschaft geschoben, welche hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Porsche sowie der Deutz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Gebäude der Weingärtnergenossenschaft wurde beschädigt, ist aber nicht einsturzgefährdet. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen und der Gebäudewand belaufen sich auf schätzungsweise 60.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar war zur Unfallaufnahme mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort.

