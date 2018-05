Polizeipräsidium Ludwigsburg / Markgröningen: Geldwechseltrick

Markgröningen: Geldwechseltrick

Ludwigsburg - Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Dienstag gegen 12:45 Uhr auf einen 79 Jahre alten Mann abgesehen, der in Markgröningen im Bereich der Straße "Gerbergäßle" zu Fuß unterwegs war. Nachdem der Unbekannte den 79-Jährigen auf dem Volland-Parkplatz angesprochen und ihn nach Wechselgeld zum Telefonieren gefragt hatte, holte der Senior seine Geldbörse hervor und suchte nach Kleingeld. Gleichzeitig beugte sich der Unbekannte über das Münzfach und suchte ebenfalls im Geldbeutel herum. Nach dem Wechselvorgang ging der Unbekannte in Richtung Post davon. Später musste das Opfer feststellen, dass der dreiste Dieb beim Hineingreifen mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel entwendete. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen handeln, der etwa 170 cm groß ist und ein gepflegtes Erscheinungsbild hat. Er sprach perfekt Deutsch und war mit einer schwarzen Hose sowie einem weißen Hemd bekleidet. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, sucht Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist.

