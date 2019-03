Polizeipräsidium Ludwigsburg / Markgröningen: Randalierender auf ...

Markgröningen: Randalierender auf Kundenparkplatz; Ditzingen: Radfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg - Markgröningen: Randalierender auf Kundenparkplatz

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße betreten und dort offensichtlich grundlos herumgeschrien. Nachdem er von Mitarbeitern des Marktes verwiesen worden war, trat er auf dem Kundenparkplatz gegen einen dort abgestellten BMW und richtete dabei etwa 1.000 Euro Sachschaden an. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 190 cm großen, schlanken Mann gehandelt haben, der kurze Haare hatte und Handwerkerkleidung trug. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/93270, entgegen.

Ditzingen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend gegen 18:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bergstraße/Steinhaldenstraße in Hirschlanden zugezogen. Ein 32-jähriger Autofahrer achtete nicht auf den bevorrechtigten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/