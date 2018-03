Polizeipräsidium Ludwigsburg / Markgröningen: Unfallzeugen ...

Markgröningen: Unfallzeugen gesucht; Gerlingen: Mofa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt; Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg - Markgröningen: Unfallzeugen gesucht

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Dienstag vergangener Woche, 13. März, auf der Landesstraße 1141 zwischen Markgröningen und Unterriexingen ereignete. Vermutlich da ein Bagger mit recht niedriger Geschwindigkeit die Strecke befuhr, entschlossen sich ein 45 Jahre alter VW-Fahrer und ein 30-jähriger Porsche-Lenker zu überholen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Zuge des Überholvorgangs zusammen und es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Bislang steht der genaue Unfallhergang nicht fest.

Gerlingen: Mofa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 15 Jahre alter Mofa-Fahrer, der am Montag gegen 20.00 Uhr in Gerlingen in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 59-jähriger Opel-Lenker war in der Schillerstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Hofwiesenstraße überqueren. Vermutlich übersah er hierbei den Jugendlichen auf seinem Roller, der die Hofwiesenstraße entlang fuhr. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, doch letztlich kollidierten beide Fahrzeuge. Der 15-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf Kreisstraße 1690 zwischen Münchingen und Hemmingen ereignete. Zwei PKW-Lenker, eine 58-jährige Audi-Fahrerin und ein 29 Jahre alter VW-Lenker, waren kurz nach der Kreuzung mit der Landesstraße 1141 hintereinander unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache bremste die vorausfahrende 58-Jährige wohl plötzlich stark ab. Der 29-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

